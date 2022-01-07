https://ria.ru/20220107/nato-1766894881.html

Столтенберг оценил решение Москвы участвовать в совете Россия-НАТО

Столтенберг оценил решение Москвы участвовать в совете Россия-НАТО - РИА Новости, 07.01.2022

Столтенберг оценил решение Москвы участвовать в совете Россия-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "позитивным сигналом" решение России участвовать в заседании Совета Россия-НАТО, сообщив, что главы МИД альянса подтвердили... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:26

2022-01-07T19:26

2022-01-07T19:50

в мире

йенс столтенберг

нато

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вена

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "позитивным сигналом" решение России участвовать в заседании Совета Россия-НАТО, сообщив, что главы МИД альянса подтвердили необходимость такого диалога."Очень важно начать диалог, поэтому я приветствую, что Россия согласилась принять участие в заседании СРН, это, по крайней мере, позитивный сигнал. Мы готовы к позитивному взаимодействию, выслушаем озабоченности России", - сказал он по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220106/ryabkov-1766689871.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, сша, вена, совет россия-нато