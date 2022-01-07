19:14 07.01.2022 (обновлено: 19:49 07.01.2022)
В НАТО заявили, что готовы выслушать озабоченности России по безопасности
Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов выслушать озабоченности России по безопасности
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 7 янв — РИА Новости. НАТО готова ознакомиться с вопросами, которые беспокоят Россию по гарантиям безопасности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Но также рассчитываем, что Россия услышит и обеспокоенности НАТО", — сказал он по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран альянса.
По его словам, участники онлайн-встречи подтвердили единство позиций по вопросам безопасности и обороны перед заседанием Совета Россия — НАТО.
"Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути", — пояснил Столтенберг.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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