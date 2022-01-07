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В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.01.2022
В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 3694, в Петербурге – 1291, в Подмосковье – 899, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:33
2022-01-07T11:33
2022-01-07T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 3694, в Петербурге – 1291, в Подмосковье – 899, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3694; 2 Санкт-Петербург 1291; 3 Московская область 899", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 10, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе -1.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3694 случая заражения коронавирусом за сутки