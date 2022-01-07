https://ria.ru/20220107/moskva-1766844230.html

В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.01.2022

В Москве выявили 3694 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 3694, в Петербурге – 1291, в Подмосковье – 899, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:33

2022-01-07T11:33

2022-01-07T11:33

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:328:2930:1976_1920x0_80_0_0_cec4b28b5b2f0e8a6a1ccb5a70016839.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 3694, в Петербурге – 1291, в Подмосковье – 899, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3694; 2 Санкт-Петербург 1291; 3 Московская область 899", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 10, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе -1.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии