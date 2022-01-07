Москву накроют 20-градусные морозы

На следующей неделе в Москву придут 20-градусные морозы
Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.
Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.
Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.
Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.
С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.
С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.
В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.
В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.
Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.
Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.
А что до участников, то в них недостатка не было.
А что до участников, то в них недостатка не было.
Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.
Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.
Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.
Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.
Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.
Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.
Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.
Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.
С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.
В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.
Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.
А что до участников, то в них недостатка не было.
Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.
Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.
Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.