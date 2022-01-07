https://ria.ru/20220107/moroz-1766878158.html

Москву накроют 20-градусные морозы

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах - РИА Новости, 07.01.2022

Москву накроют 20-градусные морозы

В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до 20 градусов, сообщается на официальном сайте столицы. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:13

2022-01-07T16:13

2022-01-07T17:01

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920132_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_b9f2935669602c7742a1e44c7335e524.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до 20 градусов, сообщается на официальном сайте столицы.В субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха днем составит до минус семи градусов, ночью похолодает до 11 градусов ниже нуля. Скорость ветра — до десяти метров в секунду.Во вторник ветер немного ослабнет, а термометры покажут около минус 12 градусов. В среду похолодание продолжится: днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва