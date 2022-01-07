Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/moroz-1766878158.html
Москву накроют 20-градусные морозы
Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах - РИА Новости, 07.01.2022
Москву накроют 20-градусные морозы
В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до 20 градусов, сообщается на официальном сайте столицы. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T16:13
2022-01-07T17:01
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920132_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_b9f2935669602c7742a1e44c7335e524.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до 20 градусов, сообщается на официальном сайте столицы.В субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха днем составит до минус семи градусов, ночью похолодает до 11 градусов ниже нуля. Скорость ветра — до десяти метров в секунду.Во вторник ветер немного ослабнет, а термометры покажут около минус 12 градусов. В среду похолодание продолжится: днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920132_252:77:2878:2047_1920x0_80_0_0_3d4467e3fd8918100f1573b87e19ebad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
16:13 07.01.2022 (обновлено: 17:01 07.01.2022)
 
Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

На следующей неделе в Москву придут 20-градусные морозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Люди на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до 20 градусов, сообщается на официальном сайте столицы.
В субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха днем составит до минус семи градусов, ночью похолодает до 11 градусов ниже нуля. Скорость ветра — до десяти метров в секунду.
Во вторник ветер немного ослабнет, а термометры покажут около минус 12 градусов. В среду похолодание продолжится: днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20.
На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири
1 из 10

Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
2 из 10

Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.

 Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
3 из 10

С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы
4 из 10

В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
5 из 10

Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А что до участников, то в них недостатка не было.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
6 из 10

А что до участников, то в них недостатка не было.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.

Активист, пропагандирующий здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
7 из 10

Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Получилось эффектно.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы
8 из 10

Получилось эффектно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
9 из 10

Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
10 из 10

Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

А что до участников, то в них недостатка не было.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Получилось эффектно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме