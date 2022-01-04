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На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"
На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири" - РИА Новости, 04.01.2022
На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"
Горячие люди, живущие в холодных регионах, готовы открыть купальный сезон в любое время года и любую температуру. Экстремальные "Белые пляжи Сибири" — в... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:00
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Горячие люди, живущие в холодных регионах, готовы открыть купальный сезон в любое время года и любую температуру. Экстремальные "Белые пляжи Сибири" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, зима, обь, новосибирск, туризм, фото - туризм, впечатления - туризм
08:00 04.01.2022 (обновлено: 08:54 04.01.2022)
 

На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"

Читать ria.ru в
Горячие люди, живущие в холодных регионах, готовы открыть купальный сезон в любое время года и любую температуру. Экстремальные "Белые пляжи Сибири" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири
1 из 10

Все это безумство храбрых началось в Сибири пять лет назад.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
2 из 10

Акцию под названием "Белые пляжи" впервые организовали в декабре 2014 года в Железногорске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.

 Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
3 из 10

С каждым годом число смельчаков, готовых раздеться на морозе, только увеличивалось.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы
4 из 10

В 2021-м эстафету принял Новосибирск, проект запустили в первый день зимы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
5 из 10

Организаторы говорят, что сложнее всего оказалось найти место, где воду не затянуло бы льдом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А что до участников, то в них недостатка не было.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
6 из 10

А что до участников, то в них недостатка не было.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.

Активист, пропагандирующий здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
7 из 10

Новосибирцы усовершенствовали идею и позвали на "Пляжи" сап-бордистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Получилось эффектно.

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы
8 из 10

Получилось эффектно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
9 из 10

Проект, конечно, жизнерадостный, но хулиганский.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.

Активисты, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни, во время акции Белые пляжи Сибири, приуроченной к первому дню зимы, на берегу реки Обь в Новосибирске
10 из 10

Помните, что поход на зимний пляж требует хотя бы минимальной закалки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
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