https://ria.ru/20220104/sibir-1763150704.html

На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"

На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири" - РИА Новости, 04.01.2022

На мороз в купальнике: самый смелый зимний проект "Белые пляжи Сибири"

Горячие люди, живущие в холодных регионах, готовы открыть купальный сезон в любое время года и любую температуру. Экстремальные "Белые пляжи Сибири" — в... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T08:00

2022-01-04T08:00

2022-01-04T08:54

фото

зима

обь

новосибирск

новый год — 2022

туризм

фото - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763147123_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_834cb7678c9ca7e26e92fd94d795dd86.jpg

Горячие люди, живущие в холодных регионах, готовы открыть купальный сезон в любое время года и любую температуру. Экстремальные "Белые пляжи Сибири" — в фотоленте Ria.ru.

зима

обь

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, зима, обь, новосибирск, туризм, фото - туризм, впечатления - туризм