https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766887209.html

Самолеты ВКС России доставили киргизских миротворцев в Алма-Ату

Самолеты ВКС России доставили киргизских миротворцев в Алма-Ату - РИА Новости, 07.01.2022

Самолеты ВКС России доставили киргизских миротворцев в Алма-Ату

Самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алма-Ату киргизских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T17:49

2022-01-07T17:49

2022-01-07T19:31

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

актау

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766894382_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_b02b284e51f62cc9280725c0b702099b.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алма-Ату киргизских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Минобороны России. "Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", — сообщило российское Минобороны.О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. ОДКБ решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/shos-1766880782.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766885453.html

казахстан

жанаозен

актау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-07T17:49 true PT2M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, воздушно-космические силы россии, касым-жомарт токаев, россия