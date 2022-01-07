17:49 07.01.2022 (обновлено: 19:31 07.01.2022)
Самолеты ВКС России доставили киргизских миротворцев в Алма-Ату
Самолеты ВКС России доставили киргизских миротворцев на аэродром в Алма-Ате
© Фото : Кыргыз Республикасынын Коргоо министриКиргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы "Кант"
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алма-Ату киргизских военных из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Минобороны России.
"Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", — сообщило российское Минобороны.
О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. ОДКБ решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.