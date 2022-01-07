https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766879866.html
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан
Киргизские военнослужащие вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ, сообщили журналистам в министерстве обороны республики. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T16:29
2022-01-07T16:29
2022-01-07T17:41
беспорядки в казахстане
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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Киргизские военнослужащие вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ, сообщили журналистам в министерстве обороны республики."Сто пятьдесят военных и 19 единиц техники вылетели в Казахстан из Канта", - заявил представитель министерства.Сообщается, что для их перевозки использовались два самолета.В пятницу парламент Киргизии одобрил направление киргизских миротворцев в Казахстан по линии ОДКБ, после чего президент подписал указ об отправке военных.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ
Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ
2022-01-07T16:29
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РИА Новости
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в мире, казахстан, киргизия, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
16:29 07.01.2022 (обновлено: 17:41 07.01.2022)
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан для участия в миссии ОДКБ