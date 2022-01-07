https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766868177.html

Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124

Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124 - РИА Новости, 07.01.2022

Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124

Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:57

2022-01-07T14:57

2022-01-07T19:11

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

воздушно-десантные войска россии

россия

в мире

ан-124

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766877765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e50951f78420ed1b1994ec55c9d88a7d.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила пресс-служба Минобороны России."Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан", — отметили в ведомстве.Минобороны добавило, что военных Таджикистана в Казахстан также доставляют российские самолеты — Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар.О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Как сообщалось ранее, руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/ekspaty-1766864663.html

казахстан

россия

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан 2022-01-07T14:57 true PT0M35S

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-07T14:57 true PT2M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия, в мире, ан-124, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев