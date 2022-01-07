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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766868177.html
Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124
Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124 - РИА Новости, 07.01.2022
Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124
Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:57
2022-01-07T19:11
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
воздушно-десантные войска россии
россия
в мире
ан-124
жанаозен
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила пресс-служба Минобороны России."Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан", — отметили в ведомстве.Минобороны добавило, что военных Таджикистана в Казахстан также доставляют российские самолеты — Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар.О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Как сообщалось ранее, руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан
Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия, в мире, ан-124, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:57 07.01.2022 (обновлено: 19:11 07.01.2022)
 
Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан на двенадцати Ил-76 и Ан-124

Миротворцы ОДКБ вылетели в Казахстан для доставки техники ВДВ на двенадцати Ил-76 и Ан-124

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан", — отметили в ведомстве.
Минобороны добавило, что военных Таджикистана в Казахстан также доставляют российские самолеты — Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар.
О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Как сообщалось ранее, руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБВоздушно-десантные войска РоссииРоссияВ миреАн-124ЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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