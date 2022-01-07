https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766837944.html
В Минобороны рассказали о составе миротворческих сил России в Казахстане
В Минобороны рассказали о составе миротворческих сил России в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022
В Минобороны рассказали о составе миротворческих сил России в Казахстане
В состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:48
2022-01-07T10:48
2022-01-07T13:42
беспорядки в казахстане
министерство обороны рф (минобороны рф)
казахстан
воздушно-десантные войска россии
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт.", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан
Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
2022-01-07T10:48
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министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, воздушно-десантные войска россии, игорь конашенков, россия
10:48 07.01.2022 (обновлено: 13:42 07.01.2022)
В Минобороны рассказали о составе миротворческих сил России в Казахстане
В число российских миротворцев в Казахстане входят подразделения спецназа ВДВ