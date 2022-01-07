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В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Казахстане
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Казахстане
Миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, сообщает официальный представитель... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:45
2022-01-07T10:45
2022-01-07T10:54
беспорядки в казахстане
министерство обороны рф (минобороны рф)
казахстан
одкб
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, одкб, игорь конашенков, россия
10:45 07.01.2022 (обновлено: 10:54 07.01.2022)
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Казахстане
Минобороны: российские миротворцы поддерживают законность и правопорядок в Казахстане