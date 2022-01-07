10:45 07.01.2022 (обновлено: 13:27 07.01.2022)
Командующий ВДВ Сердюков стал руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
Командующего ВДВ Сердюкова назначили руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.