https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766837089.html

Командующий ВДВ Сердюков стал руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане

Командующий ВДВ Сердюков стал руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Командующий ВДВ Сердюков стал руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает официальный представитель... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:45

2022-01-07T10:45

2022-01-07T13:27

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, андрей сердюков, россия, в мире