Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766832590.html
В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану
В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану - РИА Новости, 07.01.2022
В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану
Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:07
2022-01-07T10:07
беспорядки в казахстане
политика
казахстан
александр грушко
одкб
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766714370_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6669bef2b85ce1aa03ab4d320d628a1d.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны ОДКБ.Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать"."Он прав в том, что надо избегать ситуации оказания военного содействия таких как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операцию в Ливии, попытки расчленить Сирию", - сказал Грушко."Было бы хорошо, если бы, наконец, Запад признал очевидное - Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования. Там, где русский воин, - там мир", - подчеркнул он.Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развёртывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко."Уж точно всякое содействие режиму грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта должно быть незамедлительно прекращено", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766714370_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_57fea60710e20add86b169777d7d1781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, казахстан, александр грушко, одкб, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жозеп боррель, россия
10:07 07.01.2022
 
В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану

Замглавы МИД Грушко призвал признать миротворческую роль России урегулировании конфликтов

© Пресс-служба Минобороны РФОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны ОДКБ.
Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать".
"Он прав в том, что надо избегать ситуации оказания военного содействия таких как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операцию в Ливии, попытки расчленить Сирию", - сказал Грушко.
"Было бы хорошо, если бы, наконец, Запад признал очевидное - Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования. Там, где русский воин, - там мир", - подчеркнул он.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
6 января, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развёртывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко.
"Уж точно всякое содействие режиму грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта должно быть незамедлительно прекращено", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 12:56Беспорядки в Казахстане
Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеПолитикаКазахстанАлександр ГрушкоОДКБЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Жозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме