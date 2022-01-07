https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766832590.html

В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану

В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану - РИА Новости, 07.01.2022

В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану

Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:07

2022-01-07T10:07

2022-01-07T10:07

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

александр грушко

одкб

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766714370_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6669bef2b85ce1aa03ab4d320d628a1d.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны ОДКБ.Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать"."Он прав в том, что надо избегать ситуации оказания военного содействия таких как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операцию в Ливии, попытки расчленить Сирию", - сказал Грушко."Было бы хорошо, если бы, наконец, Запад признал очевидное - Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования. Там, где русский воин, - там мир", - подчеркнул он.Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развёртывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко."Уж точно всякое содействие режиму грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта должно быть незамедлительно прекращено", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, казахстан, александр грушко, одкб, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жозеп боррель, россия