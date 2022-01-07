В МИД прокомментировали заявление Борреля о военной помощи ОДКБ Казахстану
Замглавы МИД Грушко призвал признать миротворческую роль России урегулировании конфликтов
© Пресс-служба Минобороны РФОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Было бы хорошо, если бы Запад признал миротворческую роль России в урегулировании конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны ОДКБ.
Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать".
"Было бы хорошо, если бы, наконец, Запад признал очевидное - Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования. Там, где русский воин, - там мир", - подчеркнул он.
Своим заявлением Боррель, "видимо, имеет в виду необходимость не допустить принятия решения о развёртывании на Украине военно-тренировочной миссии ЕС", отметил Грушко.
"Уж точно всякое содействие режиму грубо, бесцеремонно и безнаказанно нарушающему обязательства по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта должно быть незамедлительно прекращено", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.