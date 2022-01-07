https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766826073.html

Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ

Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ - РИА Новости, 07.01.2022

Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ

Миротворцы ОДКБ в Казахстане будут охранять правительственные здания и прикрывать местных силовиков, сообщил первый замруководителя администрации президента... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:45

2022-01-07T08:45

2022-01-07T09:14

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

даурен абаев

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ в Казахстане будут охранять правительственные здания и прикрывать местных силовиков, сообщил первый замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев."Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях. <...> Миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции", — передает слова чиновника Sputnik Казахстан.Он отметил, что боевую часть операции по зачистке Алма-Аты 6 января осуществляли силы подразделений "Арыстан", "Арлан", "Беркут" и министерства обороны.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане проходят с первых дней нового года. Изначально жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Власти позже сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. В среду утром президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения. Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Президент предупредил, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. Если сначала акции носили мирный характер, то затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.По просьбе Токаева в республику вошел коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ. Также помощи ожидают от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, даурен абаев