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В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ - РИА Новости, 07.01.2022
В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
Киргизия намерена отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев, сообщил в пятницу на заседании парламента республики вице-премьер Камчыбек Ташиев. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:14
2022-01-07T08:14
2022-01-07T08:30
беспорядки в казахстане
казахстан
киргизия
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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Киргизия намерена отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев, сообщил в пятницу на заседании парламента республики вице-премьер Камчыбек Ташиев."Мы планируем отправить 150 военнослужащих и 19 единиц техники", - заявил вице-премьер.В Киргизии для отправки миротворцев необходимо одобрение парламента. По закону, проголосовать за отправку войск должны не менее шестидесяти из 90 депутатов законодательного собрания.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, киргизия, одкб, в мире
08:14 07.01.2022 (обновлено: 08:30 07.01.2022)
В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
Вице-премьер Киргизии: страна отправит по линии ОДКБ в Казахстан 150 миротворцев