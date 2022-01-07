Патриарх Кирилл заявил, что молится за установление мира в Казахстане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что молится за мир в Казахстане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив, что молится об этом и о Божьей милости к народу страны.
"Сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь преклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. Уверен, что по милости Божией так и произойдет. Но в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения, а поэтому всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий, и в первую очередь - всегда от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях, в своих стремлениях", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.
Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.
Если противоборствующие стороны способны принимать на себя обязательства по самоограничению - тогда достигается мир, а без этого - "только перетягивание каната, кто сильнее", считает патриарх.
"Дай Бог чтобы на земле Казахстана, отмеченного подвигом множества новомучеников и исповедников церкви нашей, подлинно водворился мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться на то, что так и будет", - заключил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.