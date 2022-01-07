https://ria.ru/20220107/mir-1766814738.html

Патриарх Кирилл заявил, что молится за установление мира в Казахстане

Патриарх Кирилл заявил, что молится за установление мира в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Патриарх Кирилл заявил, что молится за установление мира в Казахстане

Установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив, что молится об этом РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T02:17

2022-01-07T02:17

2022-01-07T02:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив, что молится об этом и о Божьей милости к народу страны.Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.Если противоборствующие стороны способны принимать на себя обязательства по самоограничению - тогда достигается мир, а без этого - "только перетягивание каната, кто сильнее", считает патриарх."Дай Бог чтобы на земле Казахстана, отмеченного подвигом множества новомучеников и исповедников церкви нашей, подлинно водворился мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться на то, что так и будет", - заключил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766777196.html

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в мире, казахстан, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия