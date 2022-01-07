В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
Представитель МФВ заявил, что фонд следит за событиями в Казахстане
Здание Международного валютного фонда
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд следит за событиями в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель фонда.
"Слишком рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий", - сказал представитель.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.