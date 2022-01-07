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В Казахстане пострадали десять сотрудников МЧС из-за беспорядков

В Казахстане пострадали десять сотрудников МЧС из-за беспорядков - РИА Новости, 07.01.2022

В Казахстане пострадали десять сотрудников МЧС из-за беспорядков

По меньшей мере десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали из-за беспорядков в стране, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на заявление ведомства. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:13

2022-01-07T19:13

2022-01-07T19:36

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали из-за беспорядков в стране, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на заявление ведомства.Отмечается. что среди пострадавших сотрудников есть те, кто получил огнестрельные ранения. По данным МЧС Казахстана, за минувшие дни на пожарные машины, тушившие огонь или ехавшие на ликвидацию возгорания, было совершено 33 нападения, повреждено порядка 30 единиц пожарной и спасательной техники.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев