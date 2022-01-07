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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/maradery-1766865329.html
Мародеры разграбили офис телеканала "Мир" в Алма-Ате, сообщил журналист
Мародеры разграбили офис телеканала "Мир" в Алма-Ате, сообщил журналист - РИА Новости, 07.01.2022
Мародеры разграбили офис телеканала "Мир" в Алма-Ате, сообщил журналист
Мародеры вынесли из офиса телеканала "Мир" в Алма-Ате технику, сейчас там укрываются неизвестные вооруженные люди, часть помещений затоплена, рассказал его... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:23
2022-01-07T15:00
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
одкб
жанаозен
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мародеры вынесли из офиса телеканала "Мир" в Алма-Ате технику, сейчас там укрываются неизвестные вооруженные люди, часть помещений затоплена, рассказал его спецкор Кирилл Хараломов."Ситуация на площади Республики, где расположен наш офис, по-прежнему остается нестабильной, сейчас там идет стрельба, с утра также были слышны выстрелы", — отметил корреспондент.Ранее сообщалось о пожаре. По словам Хараломова, помещение, где находилась редакция, полностью выгорело, "мародеры вынесли из здания всю технику, а то, что невозможно было унести, разбили и сломали".Он добавил, что там повреждена система отопления, помещения эфирной и аппаратной затоплены водой, пострадали также студия, спутниковая аппаратная, монтажные кабинеты. Когда журналист оказался на месте, из некоторых кабинетов шел дым, а по коридорам ходили неизвестные люди."Какой ущерб нанесен телеканалу, еще предстоит выяснить, но ясно одно: вести работу из офиса не представляется возможным", — констатирует репортер.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Страны — члены организации направили миротворцев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:23 07.01.2022 (обновлено: 15:00 07.01.2022)
 
Мародеры разграбили офис телеканала "Мир" в Алма-Ате, сообщил журналист

Журналист Хараломов: мародеры вынесли технику из офиса телеканала "Мир" в Алма-Ате

© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мародеры вынесли из офиса телеканала "Мир" в Алма-Ате технику, сейчас там укрываются неизвестные вооруженные люди, часть помещений затоплена, рассказал его спецкор Кирилл Хараломов.
"Ситуация на площади Республики, где расположен наш офис, по-прежнему остается нестабильной, сейчас там идет стрельба, с утра также были слышны выстрелы", — отметил корреспондент.
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Ранее сообщалось о пожаре. По словам Хараломова, помещение, где находилась редакция, полностью выгорело, "мародеры вынесли из здания всю технику, а то, что невозможно было унести, разбили и сломали".
Он добавил, что там повреждена система отопления, помещения эфирной и аппаратной затоплены водой, пострадали также студия, спутниковая аппаратная, монтажные кабинеты. Когда журналист оказался на месте, из некоторых кабинетов шел дым, а по коридорам ходили неизвестные люди.
"Какой ущерб нанесен телеканалу, еще предстоит выяснить, но ясно одно: вести работу из офиса не представляется возможным", — констатирует репортер.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Страны — члены организации направили миротворцев.
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