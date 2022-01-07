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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/lukashenko-1766858935.html
Лукашенко заявил о попытке утопить Россию в крови
Лукашенко заявил о попытке утопить Россию в крови - РИА Новости, 07.01.2022
Лукашенко заявил о попытке утопить Россию в крови
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ, чтобы утопить... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:25
2022-01-07T13:25
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ, чтобы утопить Россию в крови.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, белоруссия, александр лукашенко, россия
13:25 07.01.2022
 
Лукашенко заявил о попытке утопить Россию в крови

Глава Белоруссии Лукашенко: ситуация в Казахстане является попыткой утопить Россию в крови

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ, чтобы утопить Россию в крови.
"Казахстан - это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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