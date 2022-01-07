13:07 07.01.2022 (обновлено: 13:12 07.01.2022)
Лукашенко заявил о попытке иностранного вмешательства в Казахстане
Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане попыткой иностранного вмешательства
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.
"Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг. Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.