https://ria.ru/20220107/latviya-1766883631.html

Власти Латвии рекомендовали авиакомпаниям не летать в Казахстан

Власти Латвии рекомендовали авиакомпаниям не летать в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022

Власти Латвии рекомендовали авиакомпаниям не летать в Казахстан

Агентство гражданской авиации Латвии рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в Казахстан по соображениям безопасности, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T17:20

2022-01-07T17:20

2022-01-07T17:20

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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РИГА, 7 янв – РИА Новости. Агентство гражданской авиации Латвии рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в Казахстан по соображениям безопасности, говорится в сообщении ведомства."На территории Казахстана зафиксированы беспорядки с применением огнестрельного оружия и обострением конфронтации. Это создает серьезную угрозу безопасности для самолетов гражданской авиации, выполняющих рейсы в аэропорты страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Казахстане сложно найти запасной аэродром "учитывая размеры территории" страны. "Поэтому, оценив риски, агентство рекомендовало авиакомпаниям не выполнять полеты в аэропорты Казахстана и оценить возможность использования воздушного пространства Казахстана при перелетах в другие аэропорты", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/aeroflot-1766721014.html

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