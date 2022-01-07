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Экс-начальник Генштаба Квашнин умер от COVID-19

Экс-начальник Генштаба Квашнин умер от COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2022

Экс-начальник Генштаба Квашнин умер от COVID-19

Бывший начальник Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:50

2022-01-07T11:50

2022-01-07T12:56

распространение коронавируса

вооруженные силы рф

анатолий квашнин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин."Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус", — сказал собеседник агентства.Он окончил Военную академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова в 1989-м, четыре года спустя, после службы в Белоруссии, занял должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба. С началом операции в Чечне Квашнин отправился в зону боевых действий: с декабря 1994-го по январь 1995 года он командовал Объединенной группировкой войск, а затем — всеми войсками Северо-кавказского округа. В 1997-м он стал начальником Генштаба.Впоследствии он был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе (2004-2010 годы).

https://ria.ru/20191231/1562785519.html

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вооруженные силы рф, анатолий квашнин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии