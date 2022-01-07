https://ria.ru/20220107/kosachev-1766910188.html

Косачев назвал события в Казахстане бунтом, нацеленным на госпереворот

Косачев назвал события в Казахстане бунтом, нацеленным на госпереворот - РИА Новости, 07.01.2022

Косачев назвал события в Казахстане бунтом, нацеленным на госпереворот

Развитие начавшейся 2 января как гражданский протест истории в Казахстане показало, что это уже бунт, нацеленный на насильственный захват власти, заявил... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T22:36

2022-01-07T22:36

2022-01-07T22:37

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Развитие начавшейся 2 января как гражданский протест истории в Казахстане показало, что это уже бунт, нацеленный на насильственный захват власти, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, по словам которого и в ОДКБ это классифицировали как внешнюю агрессию с террористическим компонентом.Он обратил внимание на то, что протестующие дважды "не заметили" действий властей в ответ на их социально-экономические и политические требования. "Это значит, что это уже не протест, связанный с определенными экономическими или политическими сюжетами, это уже бунт, который нацелен на государственный переворот и насильственный захват власти. Это меняет ситуацию", - почеркнул Косачев в интервью, опубликованном на сайте "Ведомостей".Он напомнил, что ОДКБ впервые развертывает подобную миссию "по простой и очевидной причине: организация впервые в своей истории получила запрос на проведение такой операции". "И впервые этот запрос основывался на классификации событий как внешней агрессии, включающей в себя террористический компонент", - отметил сенатор.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

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в мире, оон, константин косачев, одкб, совет федерации рф, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия