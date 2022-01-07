https://ria.ru/20220107/korotchenko-1766869801.html

Военный эксперт рассказал о главной миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане

Военный эксперт рассказал о главной миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Военный эксперт рассказал о главной миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане

Главная миссия прибывшего в Казахстан контингента миротворцев ОДКБ - стабилизация обстановки и контроль ключевых объектов страны, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:07

2022-01-07T15:07

2022-01-07T15:07

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

игорь коротченко

воздушно-десантные войска россии

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766865982_0:43:1253:748_1920x0_80_0_0_ceae3cc8551dcc07e8d9bd73982b366a.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главная миссия прибывшего в Казахстан контингента миротворцев ОДКБ - стабилизация обстановки и контроль ключевых объектов страны, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Игорь Коротченко."Стабилизировать обстановку и контролировать ключевые объекты - главная задача прибывших миротворцев. Что касается нейтрализации незаконных вооружённых формирований, их разоружения и при необходимости ведения боевых действий, этим должны заниматься казахстанские силовики и правоохранительные органы", - сказал Коротченко.При этом он подчеркнул, что назначение командующего ВДВ генерала Андрея Сердюкова руководителем действиями миротворческих сил ОДКБ является логичным с учётом переброски в Казахстан контингента ОДКБ, в составе которого элитные подразделения десантников-миротворцев. "Его задачей является взаимодействие с казахстанскими силовиками, эффективное управление миротворцами", - сказал эксперт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/serdyukov-1766869132.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, игорь коротченко, воздушно-десантные войска россии, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев