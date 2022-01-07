Военный эксперт рассказал о главной миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане
Эксперт Коротченко: Главная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане - стабилизация обстановки
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВыгрузка личного состава и военной техники из состава миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Казахстане
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главная миссия прибывшего в Казахстан контингента миротворцев ОДКБ - стабилизация обстановки и контроль ключевых объектов страны, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"Стабилизировать обстановку и контролировать ключевые объекты - главная задача прибывших миротворцев. Что касается нейтрализации незаконных вооружённых формирований, их разоружения и при необходимости ведения боевых действий, этим должны заниматься казахстанские силовики и правоохранительные органы", - сказал Коротченко.
При этом он подчеркнул, что назначение командующего ВДВ генерала Андрея Сердюкова руководителем действиями миротворческих сил ОДКБ является логичным с учётом переброски в Казахстан контингента ОДКБ, в составе которого элитные подразделения десантников-миротворцев. "Его задачей является взаимодействие с казахстанскими силовиками, эффективное управление миротворцами", - сказал эксперт.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.