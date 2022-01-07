06:41 07.01.2022 (обновлено: 06:51 07.01.2022)
Правоохранители взяли под контроль все здания мэрий в Казахстане
Правоохранители взяли под контроль все здания мэрий и отделений полиции в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В Казахстане все здания акиматов (мэрий) и отделений полиции взяты под контроль правоохранительных органов, сообщают казахстанские СМИ.
"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль… также сообщили в МВД", - сказала ведущая в эфире телеканала "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.