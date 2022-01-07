https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html

Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить

Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить - РИА Новости, 07.01.2022

Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:48

2022-01-07T12:48

2022-01-07T16:27

общество

образование - общество

правозащитный центр "мемориал"

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом"* (ранее признанном иноагентом в РФ и ликвидированном по решению Верховного суда) при партнерстве Евросоюза и ряда зарубежных фондов.Текст обращения, в котором этот конкурс назван одним из антироссийских проектов Запада, опубликован в пятницу на сайте "Ветеранов России". Конкурс "Человек в истории. Россия XX век" проводится международным "Мемориалом"* среди учеников российских школ с 1999 года, отмечают "Ветераны России"."По заявлению организаторов, целью конкурса является формирование у школьников в возрасте от 14 до 18 лет "интереса к российской истории". Представители "Мемориала"* отчитываются, что каждый год рассматривают от 1,5 до 2 тысяч школьных работ из всех регионов России. Сочинения победителей "Мемориалом"* публикуются в сборнике, который переводится на немецкий, норвежский и итальянский языки", - говорится в обращении.Отдельного внимания заслуживает то, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее", указывают "Ветераны России".В декабре 2021 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что "Мемориал"* пытается защищать международные организации, которые в РФ включены в список террористических и экстремистских. Позже во время судебного процесса по вопросу о ликвидации международного "Мемориала"* Верховный суд согласился с позицией Генеральной прокуратуры РФ о том, что в своих проектах "Мемориал"* создавал лживый образ СССР как террористического государства, обелял и реабилитировал нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан, напоминают "Ветераны России"."В связи с изложенным обращаемся к Вам с просьбой о прекращении участия отечественных школьников в антироссийских проектах Запада, реализуемых руками "Мемориала"*, в том числе конкурса исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", - говорится в обращении.Ранее "Ветераны России" обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР."Ветераны России" тогда перечислили около 20 имен таких предателей, в числе которых - крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ 28 декабря 2021 года постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.

https://ria.ru/20211230/kritika-1766105956.html

https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html

https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

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общество, образование - общество, правозащитный центр "мемориал"