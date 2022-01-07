Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html
Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить
Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить - РИА Новости, 07.01.2022
Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:48
2022-01-07T16:27
общество
образование - общество
правозащитный центр "мемориал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом"* (ранее признанном иноагентом в РФ и ликвидированном по решению Верховного суда) при партнерстве Евросоюза и ряда зарубежных фондов.Текст обращения, в котором этот конкурс назван одним из антироссийских проектов Запада, опубликован в пятницу на сайте "Ветеранов России". Конкурс "Человек в истории. Россия XX век" проводится международным "Мемориалом"* среди учеников российских школ с 1999 года, отмечают "Ветераны России"."По заявлению организаторов, целью конкурса является формирование у школьников в возрасте от 14 до 18 лет "интереса к российской истории". Представители "Мемориала"* отчитываются, что каждый год рассматривают от 1,5 до 2 тысяч школьных работ из всех регионов России. Сочинения победителей "Мемориалом"* публикуются в сборнике, который переводится на немецкий, норвежский и итальянский языки", - говорится в обращении.Отдельного внимания заслуживает то, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее", указывают "Ветераны России".В декабре 2021 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что "Мемориал"* пытается защищать международные организации, которые в РФ включены в список террористических и экстремистских. Позже во время судебного процесса по вопросу о ликвидации международного "Мемориала"* Верховный суд согласился с позицией Генеральной прокуратуры РФ о том, что в своих проектах "Мемориал"* создавал лживый образ СССР как террористического государства, обелял и реабилитировал нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан, напоминают "Ветераны России"."В связи с изложенным обращаемся к Вам с просьбой о прекращении участия отечественных школьников в антироссийских проектах Запада, реализуемых руками "Мемориала"*, в том числе конкурса исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", - говорится в обращении.Ранее "Ветераны России" обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР."Ветераны России" тогда перечислили около 20 имен таких предателей, в числе которых - крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ 28 декабря 2021 года постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.
https://ria.ru/20211230/kritika-1766105956.html
https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html
https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, правозащитный центр "мемориал"
12:48 07.01.2022 (обновлено: 16:27 07.01.2022)
 
Участие школьников в конкурсе "Мемориала"* попросили прекратить

"Ветераны России" попросили прекратить участие школьников в конкурсе "Мемориала"*

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Ученик во время урока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом"* (ранее признанном иноагентом в РФ и ликвидированном по решению Верховного суда) при партнерстве Евросоюза и ряда зарубежных фондов.
Текст обращения, в котором этот конкурс назван одним из антироссийских проектов Запада, опубликован в пятницу на сайте "Ветеранов России".
Конкурс "Человек в истории. Россия XX век" проводится международным "Мемориалом"* среди учеников российских школ с 1999 года, отмечают "Ветераны России".
"По заявлению организаторов, целью конкурса является формирование у школьников в возрасте от 14 до 18 лет "интереса к российской истории". Представители "Мемориала"* отчитываются, что каждый год рассматривают от 1,5 до 2 тысяч школьных работ из всех регионов России. Сочинения победителей "Мемориалом"* публикуются в сборнике, который переводится на немецкий, норвежский и итальянский языки", - говорится в обращении.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 07:11
В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*
Отдельного внимания заслуживает то, что партнерами конкурса выступают Европейский Союз, а также германские фонды Кербера, Генриха Белля, Фридриха Наумана, "Память, ответственность и будущее", указывают "Ветераны России".
В декабре 2021 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин отметил, что "Мемориал"* пытается защищать международные организации, которые в РФ включены в список террористических и экстремистских. Позже во время судебного процесса по вопросу о ликвидации международного "Мемориала"* Верховный суд согласился с позицией Генеральной прокуратуры РФ о том, что в своих проектах "Мемориал"* создавал лживый образ СССР как террористического государства, обелял и реабилитировал нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан, напоминают "Ветераны России".
"В связи с изложенным обращаемся к Вам с просьбой о прекращении участия отечественных школьников в антироссийских проектах Запада, реализуемых руками "Мемориала"*, в том числе конкурса исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", - говорится в обращении.
Ранее "Ветераны России" обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала"* за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 13:11
Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что продолжит деятельность в России
"Ветераны России" тогда перечислили около 20 имен таких предателей, в числе которых - крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.
В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Верховный суд РФ 28 декабря 2021 года постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Оба решения защита намерена обжаловать.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана в России иноагентом и ликвидирована Верховным судом.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 11:47
В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*
 
ОбществоОбразование - ОбществоПравозащитный центр "Мемориал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме