https://ria.ru/20220107/kirill-1766871971.html

Патриарх Кирилл поздравил глав церквей и государств с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил глав церквей и государств с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022

Патриарх Кирилл поздравил глав церквей и государств с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством предстоятелей поместных православных церквей и глав государств православной традиции, пожелав им... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:22

2022-01-07T15:22

2022-01-07T15:22

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766808792_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_0578427a600a05cc923ebd0bab9d8896.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством предстоятелей поместных православных церквей и глав государств православной традиции, пожелав им помощи Господа в служении и здоровья."Примите сердечные поздравления со светлым праздником Рождества Христова. <...> Молитвенно желаю вам полноты душевных и телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей помощи Вседержителя в дальнейшем предстоятельском служении", - говорится в патриаршем поздравлении главам церквей, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).Поздравления главам церквей, отмечающих 7 января Рождество, направил также глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). "Облечемся же во "всеоружие правды" и будем всегда готовы как верные служители встретить нашего Спасителя. Как звезда указала волхвам путь к Вифлеему, так и свет нашей веры пусть укажет нам путь спасения в Господе нашем Иисусе Христе", - говорится в его поздравлении на сайте ОВЦС.Главам иностранных государств патриарх пожелал здоровья, душевного мира и помощи Христа в дальнейших ответственных трудах. "Ныне мы мысленно взираем на лежащего в яслях Божественного Младенца и радуемся о Его пришествии в мир для спасения каждого из нас. Прославляя человеколюбие Господа, Его попечение о людях, мы призваны и сами быть заботливыми и внимательными, терпеливыми и кроткими по отношению к окружающим, прилагать усилия для утверждения в их жизни непреходящих ценностей добра и милосердия, для нравственного воспитания молодого поколения и укрепления общественного согласия", - добавил он в опубликованном сайтом РПЦ поздравлении.Среди адресатов послания - президент Греции Екатерина Сакелларопулу, президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Болгарии Румен Радев, президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски.Митрополит Иларион, поздравляя глав зарубежных государств с Рождеством, отметил, что миллионы христиан во всем мире в эти дни отмечают величайшее событие истории. "Радость Рождества Христова напоминает каждому из нас о призвании служить ближнему в духе любви и милосердия, проявляя заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи, утешении и поддержке. Желаю вам доброго здравия, обильной помощи от Богомладенца Христа в трудах и служении", - написано в его поздравлении.Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря. Это Римско-Католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1762906296.html

https://ria.ru/20220106/pravoslavnye-1763868198.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия, религия