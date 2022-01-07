Патриарх Кирилл поздравил глав церквей и государств с Рождеством

Патриарх Кирилл пожелал главам церквей и государств помощи Господа в служении и здоровья
Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви.
Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука.
Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), Церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно, дата празднования Рождества сместилась на 7 января.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), Церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно, дата празднования Рождества сместилась на 7 января.
Вместе с РПЦ праздник в ночь на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Вместе с РПЦ праздник в ночь на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают Рождество в ночь на 25 декабря. Это Римско-католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей.
Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают Рождество в ночь на 25 декабря. Это Римско-католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей.
Рождество предваряет Рождественский пост. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до самого Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).
Рождество предваряет Рождественский пост. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до самого Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).
Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, — там и родился Иисус.
Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, — там и родился Иисус.
В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях.
Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях.
Но еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.
Но еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.
Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был встревожен известием о его рождении. Царь попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был встревожен известием о его рождении. Царь попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Достигнув Вифлеема, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, узнав, что волхвы не послушались его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет.
Достигнув Вифлеема, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, узнав, что волхвы не послушались его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет.
Согласно Евангелию, Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.
Согласно Евангелию, Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.
Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука.
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), Церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно, дата празднования Рождества сместилась на 7 января.
Вместе с РПЦ праздник в ночь на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают Рождество в ночь на 25 декабря. Это Римско-католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей.
Рождество предваряет Рождественский пост. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до самого Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).
Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, — там и родился Иисус.
В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях.
Но еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.
Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был встревожен известием о его рождении. Царь попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.
Достигнув Вифлеема, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, узнав, что волхвы не послушались его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет.
Согласно Евангелию, Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.