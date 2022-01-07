Как в России встретили Рождество Христово

В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".