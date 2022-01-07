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Религия
https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766837285.html
Как в России встретили Рождество Христово
В России празднуют Рождество Христово - РИА Новости, 07.01.2022
Как в России встретили Рождество Христово
РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:13
2022-01-07T15:06
фото
религия
рождество христово
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фото, фото, рождество христово
12:13 07.01.2022 (обновлено: 15:06 07.01.2022)
 

В России празднуют Рождество Христово

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви.

Верующие и священнослужители на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
1 из 14

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 14

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл минувшей ночью провел традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука.

Президент России Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
3 из 14

Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме, но без галстука.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), Церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно, дата празднования Рождества сместилась на 7 января.

Женщина ставит свечу во время ночной Рождественской службы в православной Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края
4 из 14

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), Церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно, дата празднования Рождества сместилась на 7 января.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вместе с РПЦ праздник в ночь на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Верующий во время Рождественского богослужения в Храме Трех Святителей в Симферополе
5 из 14

Вместе с РПЦ праздник в ночь на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают Рождество в ночь на 25 декабря. Это Римско-католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей.

Женщина во время Рождественского богослужения в Храме Трех Святителей в Симферополе
6 из 14

Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей, отмечают Рождество в ночь на 25 декабря. Это Римско-католическая церковь, некоторые протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также часть православных церквей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Рождество предваряет Рождественский пост. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до самого Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).

Верующая перед началом Рождественского богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани
7 из 14

Рождество предваряет Рождественский пост. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до самого Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, — там и родился Иисус.

Звонарь звонит в колокола во время ночной Рождественской службы в православной Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края
8 из 14

Праздник отсылает к событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест в вифлеемских гостиницах не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, — там и родился Иисус.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

Монахиня на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 14

В пещере, лежащим в яслях вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира —Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
10 из 14

Пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Но еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.

Верующие на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
11 из 14

Но еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был встревожен известием о его рождении. Царь попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
12 из 14

Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был встревожен известием о его рождении. Царь попросил волхвов известить его о месте рождения младенца.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Достигнув Вифлеема, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, узнав, что волхвы не послушались его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет.

Женщина фотографирует Рождественский вертеп на территории Храма Трех Святителей в Симферополе
13 из 14

Достигнув Вифлеема, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, узнав, что волхвы не послушались его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Согласно Евангелию, Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

Мальчик во время Рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
14 из 14

Согласно Евангелию, Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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