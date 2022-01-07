Президент Киргизии подписал указ о направлении миротворцев в Казахстан
Президент Киргизии Жапаров подписал указ о направлении миротворцев в Казахстан
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении киргизских военных в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан", - заявил представитель пресс-службы.
Республика намерена отправить в Казахстан 150 военнослужащих и 19 единиц техники. Ранее в пятницу разрешение на отправку войск дал парламент страны.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.