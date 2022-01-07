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Президент Киргизии подписал указ о направлении миротворцев в Казахстан

Президент Киргизии подписал указ о направлении миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022

Президент Киргизии подписал указ о направлении миротворцев в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении киргизских военных в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили РИА Новости в пятницу РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:37

2022-01-07T13:37

2022-01-07T13:37

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БИШКЕК, 7 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении киргизских военных в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан", - заявил представитель пресс-службы.Республика намерена отправить в Казахстан 150 военнослужащих и 19 единиц техники. Ранее в пятницу разрешение на отправку войск дал парламент страны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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