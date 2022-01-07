23:47 07.01.2022 (обновлено: 23:52 07.01.2022)
В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
В Казахстане власти взяли под контроль все здания государственных органов
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Все здания государственных органов власти Казахстана взяты под контроль властей страны, сообщило агентство Sputnik Казахстан.
"В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба "102". В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков", - сообщает агентство в своем Telegram-канале.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.