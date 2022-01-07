В Госдуме привели в пример властям Казахстана действия Лукашенко
Депутат Водолацкий привел в пример властям Казахстана действия Лукашенко в Белоруссии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий считает, что действия белорусского президента Александра Лукашенко во время протестов должны в нынешней ситуации стать примером для его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева, в заявлениях которого российский политик видит готовность следовать этим путем.
Токаев ранее заявил, что в связи с тем, что террористы наносят ущерб имуществу и применяют оружие против граждан Казахстана, он отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены.
По мнению российского парламентария, отсутствие упоминаний в СМИ первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева говорит о том, что нынешний президент республики взял всю ответственность по наведению порядка на себя.
"Последние заявления (Токаева), говорят о том, что президент Казахстана настроен решительно для того, чтобы уничтожить это отребье (появившиеся во время протестов вооруженные формирования – ред.) и в принципе идти по примеру Белоруссии. Поэтому Лукашенко и его команда – это пример того, как нужно спасать суверенитет своей страны. Как нужно сохранить стабильность гражданского общества. В Казахстане нужно приводить пример по аналогии с Белоруссией", - заявил Водолацкий РИА Новости.
При этом, по его словам, вбросы о "так называемом разладе между Назарбаевым и Токаевым" выгодны для тех, у кого есть желание расколоть казахское общество, усилить сегодняшние противоречия в нем.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.