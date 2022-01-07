https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766906549.html

В казахстанском Талдыкоргане продолжается стрельба, сообщили СМИ

В казахстанском Талдыкоргане продолжается стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

В казахстанском Талдыкоргане продолжается стрельба, сообщили СМИ

Напряженная обстановка сохраняется в Талдыкоргане, административном центре Алматинской области Казахстана, в городе продолжается антитеррористическая операция,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:41

2022-01-07T21:41

2022-01-07T21:47

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Напряженная обстановка сохраняется в Талдыкоргане, административном центре Алматинской области Казахстана, в городе продолжается антитеррористическая операция, передает Sputnik Казахстан.В городе редко можно встретить машины и прохожих, но немного оживления можно наблюдать в центре города, где открылись маленькие магазины. При этом большие супермаркеты не работают. Жителей города призвали не выходить из дома из-за проходящей контртеррористической операции."Тем более, через какое-то время раздавались выстрелы в сторону СИЗО", - сказала корреспондент Sputnik Казахстан, уточнив, что в МВД ей подтвердили информацию о том, что нападение было на СИЗО и эту атаку отбили.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/vmeshatelstvo-1766900766.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766897680.html

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