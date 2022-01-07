https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766905876.html
Жители казахстанского Актау выступили против перекрытия дорог протестующими
Жители казахстанского Актау выступили против перекрытия дорог протестующими - РИА Новости, 07.01.2022
Жители казахстанского Актау выступили против перекрытия дорог протестующими
Жители города Актау, административного центра Мангистауской области на западе Казахстана, разгневаны действиями протестующих, которые перекрывают движение на... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:32
2022-01-07T21:32
2022-01-07T22:01
беспорядки в казахстане
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актау
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Жители города Актау, административного центра Мангистауской области на западе Казахстана, разгневаны действиями протестующих, которые перекрывают движение на дорогах, передает Sputnik Казахстан. "В Актау зреет протест... против протестующих. Жители города жалуются, что из-за перекрывших дороги митингующих не могут проехать в пригороды навестить родственников", - говорится в сообщении.Сообщается, что жители областного центра на восточном побережье Каспия организуются в группы и пытаются заставить митингующих уйти с дороги. Опубликовано видео, на котором мужчина выражает свое недовольство, решительно требуя от участников выступлений открыть ему проезд.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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"Уйди с дороги!" – жители казахстанского Актау жалуются на протестующих, перекрывших дорогу
В Актау зреет протест... против протестующих. Жители города жалуются, что из-за перекрывших дороги митингующих не могут проехать в пригороды - навестить родственников. Они организуются в группы и пытаются заставить митингующих уйти с дороги. На видео мужчина кричит: "Уйди с дороги, я не посмотрю! Уйдите с дороги, откройте ее!". Видео Азамата Сарсенбаева. Ранее комендант Мангистауской области предупредил (https://t.me/sputnikKZ/14335) тех, кто перекрывает дороги в регионе.
2022-01-07T21:32
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в мире, казахстан, оон, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
21:32 07.01.2022 (обновлено: 22:01 07.01.2022)
Жители казахстанского Актау выступили против перекрытия дорог протестующими
Жители казахстанского Актау жестко осудили действия протестующих, перекрывающих дороги