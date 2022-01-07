В Госдуме заявили, что события в Казахстане спровоцированы смесью факторов
Депутат Шхагошев: события в Казахстане спровоцированы смесью факторов, так же как и в США
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Можно провести параллели между происходящим в настоящее время в Казахстане и событиями, которые были в США и Белоруссии, во всех случаях их причинами становились сразу несколько факторов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что там (в Казахстане - ред.) есть и политические, и экономические проблемы… Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит", - подчеркнул Шхагошев.
Отвечая на вопрос о характере беспорядков в Казахстане, политик отметил, что свою роль сыграла смесь факторов.
"Это все-таки смесь. Я не считаю, что в Америке это идеологическая только, а тут только социальная составляющая, например, думаю, присутствует и та, и другая", - добавил он, отвечая на просьбу провести параллели происходящего в Казахстане с протестами Black Lives Matter в США и ситуацией после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.