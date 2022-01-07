https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766905084.html

В Госдуме заявили, что события в Казахстане спровоцированы смесью факторов

В Госдуме заявили, что события в Казахстане спровоцированы смесью факторов - РИА Новости, 07.01.2022

В Госдуме заявили, что события в Казахстане спровоцированы смесью факторов

Можно провести параллели между происходящим в настоящее время в Казахстане и событиями, которые были в США и Белоруссии, во всех случаях их причинами... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:24

2022-01-07T21:24

2022-01-07T21:24

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Можно провести параллели между происходящим в настоящее время в Казахстане и событиями, которые были в США и Белоруссии, во всех случаях их причинами становились сразу несколько факторов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что там (в Казахстане - ред.) есть и политические, и экономические проблемы… Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит", - подчеркнул Шхагошев.Отвечая на вопрос о характере беспорядков в Казахстане, политик отметил, что свою роль сыграла смесь факторов."Это все-таки смесь. Я не считаю, что в Америке это идеологическая только, а тут только социальная составляющая, например, думаю, присутствует и та, и другая", - добавил он, отвечая на просьбу провести параллели происходящего в Казахстане с протестами Black Lives Matter в США и ситуацией после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220107/vmeshatelstvo-1766900766.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766897680.html

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в мире, сша, оон, белоруссия, одкб, госдума рф, жанаозен, касым-жомарт токаев, адальби шхагошев