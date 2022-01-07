Ситуация в казахстанском Семее находится под контролем властей, заявили СМИ
Хабар 24: ситуация в казахстанском Семее находится под контролем властей
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в городе Семей (бывший Семипалатинск) в Восточно-Казахстанской области находится под контролем, все службы работают в штатном режиме, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Ситуация в Семее взята под контроль, в город с рабочим визитом прибыл аким Даниал Ахметов, все службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ахметов провел встречу с руководителями крупных предприятий и банков, заявил, что все соцвыплаты, зарплаты и пенсии жители получат своевременно. Отмечается, что в области идет антитеррористичсекая операция.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.