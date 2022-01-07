https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766903698.html

Ситуация в казахстанском Семее находится под контролем властей, заявили СМИ

Ситуация в казахстанском Семее находится под контролем властей, заявили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

Ситуация в казахстанском Семее находится под контролем властей, заявили СМИ

Ситуация в городе Семей (бывший Семипалатинск) в Восточно-Казахстанской области находится под контролем, все службы работают в штатном режиме, сообщает... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:00

2022-01-07T21:00

2022-01-07T21:00

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оон

одкб

жанаозен

восточно-казахстанская область

актау

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в городе Семей (бывший Семипалатинск) в Восточно-Казахстанской области находится под контролем, все службы работают в штатном режиме, сообщает телеканал "Хабар 24"."Ситуация в Семее взята под контроль, в город с рабочим визитом прибыл аким Даниал Ахметов, все службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ахметов провел встречу с руководителями крупных предприятий и банков, заявил, что все соцвыплаты, зарплаты и пенсии жители получат своевременно. Отмечается, что в области идет антитеррористичсекая операция.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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жанаозен

восточно-казахстанская область

актау

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в мире, оон, одкб, жанаозен, восточно-казахстанская область, актау, касым-жомарт токаев