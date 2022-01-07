20:39 07.01.2022 (обновлено: 21:00 07.01.2022)
СМИ: в Алма-Ате задержали свыше 100 участников террористических акций
"Хабар 24": в Алма-Ате задержали свыше ста участников террористических акций во время рейдов
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Ате во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций, передает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные правоохранительных органов.
"Полицейские изымают оружие в разных районах города", — говорится в сообщении.
Как ранее написал портал Tengrinews.kz, в Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием.
В Алма-Атинской области создали антитеррористический штаб. Власти просят жителей не выходить из дома.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.