19:54 07.01.2022 (обновлено: 20:00 07.01.2022)
Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января
Президент Казахстана Токаев представит кандидатуру нового премьера страны 11 января
© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января, передает Sputnik Казахстан.
Два дня назад Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
"Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января", - говорится в сообщении.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
На первом заседании Совбеза республики под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.