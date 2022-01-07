https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766889392.html

Посольство Узбекистана вывезло 35 студентов из Казахстана

Посольство Узбекистана вывезло 35 студентов из Казахстана - РИА Новости, 07.01.2022

Посольство Узбекистана вывезло 35 студентов из Казахстана

Посольство Узбекистана в Казахстане организовало вывоз на родину 35 студентов, обучающихся в казахстанском вузе , сообщил РИА Новости в пятницу официальный... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T18:19

2022-01-07T18:19

2022-01-07T18:19

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ТАШКЕНТ, 7 янв – РИА Новости. Посольство Узбекистана в Казахстане организовало вывоз на родину 35 студентов, обучающихся в казахстанском вузе , сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов."Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева", - сказал он, уточнив, что студенты вернулись на родину в пятницу рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways из Нур-Султана в Ташкент.Кабулжанов напомнил, что посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане работают в штатном режиме и поддерживают постоянный контакт с находящимися в этой стране согражданами, в том числе студентами.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/provokatory-1766886728.html

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в мире, казахстан, ташкент, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, нур-султан