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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766886882.html
В Атырау задержали больше ста участников беспорядков
В Атырау задержали больше ста участников беспорядков - РИА Новости, 07.01.2022
В Атырау задержали больше ста участников беспорядков
В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских, сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:46
2022-01-07T17:58
беспорядки в казахстане
атырау
в мире
казахстан
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских, сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти."По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено 7 полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения. Четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал "Хабар 24".По информации телеканала, общественный транспорт и рынки работают в обычном режиме. Центральная площадь города пуста, жители разобрали ранее установленные там палатки. В Атырауской области установлены блокпосты и усилена охрана стратегических объектов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766863230.html
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атырау, в мире, казахстан
17:46 07.01.2022 (обновлено: 17:58 07.01.2022)
 
В Атырау задержали больше ста участников беспорядков

В казахстанском Атырау задержали больше ста участников беспорядков, ранены 35 полицейских

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания маслихата в Нур-Султане
Полицейский автомобиль у здания маслихата в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Полицейский автомобиль у здания маслихата в Нур-Султане
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских, сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти.
"По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено 7 полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения. Четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал "Хабар 24".
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 14:00Беспорядки в Казахстане
Полиция Казахстана задержала 3811 человек из-за беспорядков
По информации телеканала, общественный транспорт и рынки работают в обычном режиме. Центральная площадь города пуста, жители разобрали ранее установленные там палатки. В Атырауской области установлены блокпосты и усилена охрана стратегических объектов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.
Полиция задерживает протестующего против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 12:34Беспорядки в Казахстане
Токаев рассказал о наказании для задержанных при беспорядках
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 06:26Беспорядки в Казахстане
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников
 
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