https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766886882.html

В Атырау задержали больше ста участников беспорядков

В Атырау задержали больше ста участников беспорядков - РИА Новости, 07.01.2022

В Атырау задержали больше ста участников беспорядков

В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских, сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T17:46

2022-01-07T17:46

2022-01-07T17:58

беспорядки в казахстане

атырау

в мире

казахстан

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахском Атырау задержаны 104 участника беспорядков, ранены 35 полицейских, сообщает гостелевидение со ссылкой на местные власти."По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено 7 полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения. Четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сообщает телеканал "Хабар 24".По информации телеканала, общественный транспорт и рынки работают в обычном режиме. Центральная площадь города пуста, жители разобрали ранее установленные там палатки. В Атырауской области установлены блокпосты и усилена охрана стратегических объектов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766863230.html

https://ria.ru/20220107/besporyadki-1766852751.html

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атырау, в мире, казахстан