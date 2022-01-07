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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766885453.html
Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса
Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса - РИА Новости, 07.01.2022
Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса
Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:37
2022-01-07T18:01
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.По его мнению, происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом "за 30 лет на всем постсоветском пространстве". "Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", - сказал Ертысбаев в эфире канала "Хабар 24".Он также заявил, что "в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря". "Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу - появлялись сообщения... А многочисленные тренировочные лагеря, в горах которые были созданы - об этом молчали. Это страшное государственное преступление", - добавил бывший советник казахстанского лидера.По его мнению, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.В ходе беспорядков в Алма-Ате нападавшие захватывали здание аэропорта. По утверждению Ертысбаева, "за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану". Казахстанские власти поздне вернули аэропорт под свой контроль.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/boeviki-1766851559.html
https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766826073.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
17:37 07.01.2022 (обновлено: 18:01 07.01.2022)
 
Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев назвал предательство чиновников причиной кризиса

© REUTERS / Pavel MikheyevПоследствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.
По его мнению, происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом "за 30 лет на всем постсоветском пространстве". "Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", - сказал Ертысбаев в эфире канала "Хабар 24".
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По его мнению, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
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В ходе беспорядков в Алма-Ате нападавшие захватывали здание аэропорта. По утверждению Ертысбаева, "за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану". Казахстанские власти поздне вернули аэропорт под свой контроль.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.
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Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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