https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766877823.html

Более 60 человек пострадали при беспорядках в Шымкенте

Более 60 человек пострадали при беспорядках в Шымкенте - РИА Новости, 07.01.2022

Более 60 человек пострадали при беспорядках в Шымкенте

Более 60 человек пострадали во время беспорядков в казахстанском Шымкенте, сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Об этом сообщил телеканал "Хабар 24" со... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:09

2022-01-07T16:09

2022-01-07T18:06

беспорядки в казахстане

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казахстан

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 60 человек пострадали во время беспорядков в казахстанском Шымкенте, сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Об этом сообщил телеканал "Хабар 24" со ссылкой на местные власти."Сейчас в городе все спокойно, волноваться не о чем", — заявил первый заместитель акима (мэра) города Шангыс Мукан.В пятницу массового скопления людей на улицах и мародерства власти уже не фиксировали.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Страны — члены организации направили миротворцев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/kazakhstan-1766863892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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