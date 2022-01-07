"Хабар 24": в столице Казахстана сформируют народные дружины
Беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.
Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.
Полиция применила газ и светошумовые гранаты.
На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.
Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.
В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.
Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".
Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.
Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.
Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.