https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766871737.html

В столице Казахстана сформируют народные дружины

В столице Казахстана сформируют народные дружины - РИА Новости, 07.01.2022

В столице Казахстана сформируют народные дружины

Около 500 жителей Нур-Султана готовы вступить в народные дружины, сообщил телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:21

2022-01-07T15:21

2022-01-07T17:16

беспорядки в казахстане

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казахстан

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касым-жомарт токаев

нур-султан

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Около 500 жителей Нур-Султана готовы вступить в народные дружины, сообщил телеканал "Хабар 24"."Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.Дружинники собираются охранять государственные объекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города."Среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Всего около пятисот человек", — отметили журналисты.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Страны — члены организации направили миротворцев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Столкновение протестующих и нацгвардии Казахстана на площади в Костанае Группы участников беспорядков в Костанае были одеты одинаково, причем кто-то руководил ими и давал задания, рассказали РИА Новости очевидцы с места событий. На видео с площади - кадры вечерних столкновений. Сейчас в городе тихо, передает корреспондент РИА Новости. 2022-01-07T15:21 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия