14:00 07.01.2022 (обновлено: 14:11 07.01.2022)
Полиция Казахстана задержала 3811 человек из-за беспорядков
Полиция Казахстана задержала 3811 человек из-за беспорядков, еще 26 ликвидированы
© Sputnik / Абзал Калиев
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число задержанных по всему Казахстану из-за беспорядков на настоящий момент достигло 3811 человек, были ликвидированы 26 человек, еще 26 ранены, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на данные МВД страны.
Ранее телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом сообщил, что задержаны 3706 человек.
"Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек, 26 - ликвидировано, 26 - ранено", - информирует агентство.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.