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В Германии призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

В Германии призвали к деэскалации ситуации в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

В Германии призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

В ФРГ с большой озабоченностью наблюдают за насилием в Казахстане, призывают всех участников к деэскалации, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:46

2022-01-07T13:46

2022-01-07T14:40

беспорядки в казахстане

в мире

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одкб

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. В ФРГ с большой озабоченностью наблюдают за насилием в Казахстане, призывают всех участников к деэскалации, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, добавив, что Берлин также "приняли к сведению" направление в республику миротворцев ОДКБ."Правительство ФРГ, конечно, с большой озабоченностью и вниманием наблюдает за актуальным развитием в Казахстане, за насилием там, призывает всех участников немедленно к разумности. Насилие не может стать адекватным ответом, это наше убеждение, призываем всех участников к деэскалации, мирному решению ситуации", - сказала Хоффманн.Она добавила, что в правительстве "приняли к сведению сообщения" о направлении подразделений стран ОДКБ в Казахстан, "надеемся, что все участники там проявят ответственность". "Мы призываем, как уже было сказано, всех участников к содействию мирному разрешению конфликта", - сказала Хоффманн."Для этих сил ОДКБ в Казахстане, конечно, действуют те же защищающие права человека обязательства, как и для казахских сил безопасности. Мы приняли к сведению, что в основном эти силы (ОДКБ в Казахстане - ред.) должны быть представлены военным персоналом. Часто военнослужащие не имеют знаний о том, как обращаться с гражданскими выступлениями. Мы призываем в этой связи с особой внимательности, будет очень тщательно следить за развитием там", - заявил также присутствующий на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/ssha-1766808134.html

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766857396.html

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в мире, казахстан, германия, одкб