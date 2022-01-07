https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766861295.html
В Казахстане трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть
В Казахстане трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть - РИА Новости, 07.01.2022
В Казахстане трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть
Трое неизвестных пытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана в Актюбинской области, сообщает МВД страны. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:40
2022-01-07T13:40
2022-01-07T13:59
беспорядки в казахстане
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казахстан
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Трое неизвестных пытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана в Актюбинской области, сообщает МВД страны."Поступила информация о попытке проникновения троих неизвестных на территорию в/ч Минобороны, после предупредительных выстрелов последние скрылись", - говорится в заявлении ведомства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, актюбинская область
13:40 07.01.2022 (обновлено: 13:59 07.01.2022)
В Казахстане трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть
В Актюбинской области Казахстана трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть