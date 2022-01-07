https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766852881.html

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:34

2022-01-07T12:34

2022-01-07T13:25

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

армения

владимир путин

одкб

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", — говорится в сообщении пресс-службы армянского кабмина.Армения направила в охваченную беспорядками республику 100 миротворцев. Ранее свой контингент, состоящий из бойцов-десантников, туда отправила Россия. Военнослужащие вошли в состав коллективных войск ОДКБ, которые прибыли в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарт Токаева. Утверждается, что миротворцы будут охранять правительственные, дипломатические здания и другие объекты инфраструктуры, не участвуя в организации поддержания правопорядка на улицах. Секретариат ОДКБ подчеркивал, что силы направлены на ограниченный период, до стабилизации обстановки.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/zas-1766801419.html

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казахстан, в мире, армения, владимир путин, одкб, никол пашинян, россия