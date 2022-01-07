12:34 07.01.2022 (обновлено: 13:25 07.01.2022)
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
Президент Путин и премьер Армении Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
ЕРЕВАН, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", — говорится в сообщении пресс-службы армянского кабмина.
Армения направила в охваченную беспорядками республику 100 миротворцев. Ранее свой контингент, состоящий из бойцов-десантников, туда отправила Россия. Военнослужащие вошли в состав коллективных войск ОДКБ, которые прибыли в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарт Токаева.
Утверждается, что миротворцы будут охранять правительственные, дипломатические здания и другие объекты инфраструктуры, не участвуя в организации поддержания правопорядка на улицах. Секретариат ОДКБ подчеркивал, что силы направлены на ограниченный период, до стабилизации обстановки.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.