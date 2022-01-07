11:46 07.01.2022 (обновлено: 11:55 07.01.2022)
Все требования, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: все требования, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны, заявил в ходе обращения к народу президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны", - заявил Токаев.
Президент Казахстана уточнил, что в результате диалога с мирными протестующими был найден компромисс и выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам.
"Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - дополнил Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.