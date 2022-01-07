11:41 07.01.2022 (обновлено: 12:00 07.01.2022)
На Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
"Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", - сказал президент в пятницу, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.