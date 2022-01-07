https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766838303.html

В МИД Китая выразили готовность помочь Казахстану

В МИД Китая выразили готовность помочь Казахстану - РИА Новости, 07.01.2022

В МИД Китая выразили готовность помочь Казахстану

Китай готов оказать необходимую помощь и поддержку Казахстану в преодолении трудностей, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:51

2022-01-07T10:51

2022-01-07T13:27

беспорядки в казахстане

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мид кнр

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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Китай готов оказать необходимую помощь и поддержку Казахстану в преодолении трудностей, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером Казахстана, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему преодолеть трудности", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против того, чтобы внешние силы искусственно создавали социальные волнения и подстрекали к насилию в регионах страны".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kitay-1766709070.html

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в мире, казахстан, китай, мид кнр