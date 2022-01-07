https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766836567.html

В Казахстане назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков

В Казахстане назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков - РИА Новости, 07.01.2022

В Казахстане назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков

Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 миллиарда тенге (около 100 миллионов долларов США), следует из заявления национальной... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:40

2022-01-07T10:40

2022-01-07T10:54

беспорядки в казахстане

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казахстан

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 миллиарда тенге (около 100 миллионов долларов США), следует из заявления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"."Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 миллиардов тенге (в Алма-Ате 43,5 миллиарда тенге)", - говорится в заявлении.В основном ущерб причинен субъектам торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора. "При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - уточняется в заявлении.Сообщается, что в западной части страны наблюдается "острый дефицит ГСМ".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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